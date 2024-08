Adílio jogou no Flamengo entre 1975 e 1987 - Arquivo O Dia

Publicado 05/08/2024 12:30

Rio - O Flamengo está de luto nesta segunda-feira (5). Morreu, aos 68 anos, Adílio, um dos grandes nomes do clube na fase vitoriosa no início dos anos 80. O ex-jogador está marcado com um dos maiores ídolos do Rubro-Negro. Além de grandes atuações, servindo como um dos líderes do meio-campo, o craque também foi autor de gols que deram grandes títulos ao clube.

Adílio foi decisivo em alguns dos títulos mais importantes da história do Flamengo. Na final do Mundial Interclubes, em 1981, o meia marcou o segundo gol rubro-negro na partida contra o Liverpool, após pegar rebote de falta cobrada por Zico e rebatida pelo goleiro Grobbelaar, e ajudou a sacramentar o placar em 3 a 0.

Já no Campeonato Brasileiro 1983, o Flamengo venceu o Santos também por 3 a 0 na decisão. Coube a Adílio marcar o último gol, aos 44 minutos do segundo tempo. O camisa 8 recebeu cruzamento de Robertinho e cabeceou no canto do gol defendido por Marolla, sacramentando o terceiro título nacional do clube. O jogador já alegou, em entrevista, que esta foi a maior partida de sua carreira.

Além dessas conquistas, Adílio também participou de triunfos memoráveis da geração dos anos 1980, como a Libertadores 1981, os Brasileirões de 1980, 1982 e 1987 e cinco Campeonatos Cariocas. Ele foi revelado pelo Flamengo e jogou no clube entre 1975 e 1987.