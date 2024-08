Adílio, ídolo do Flamengo, morreu aos 68 anos - Paula Reis / CRF

Publicado 05/08/2024 17:27 | Atualizado 05/08/2024 17:28

Rio - Comissão técnica e jogadores do Flamengo prestaram homenagem à Adílio, que faleceu nesta segunda-feira (5), aos 68 anos . Uma oração foi feita antes do treino desta tarde ao eterno camisa 8 rubro-negro.

Elenco e comissão técnica do Flamengo prestaram homenagem com uma oração ao Adílio durante o treinamento da tarde desta segunda (5). Descanse em paz, Ídolo! pic.twitter.com/n8AwMcHmwI

Ao longo do dia, rivais, personalidades e ex-companheiros de Adílio se despediram do ex-meia . Adílio estava internado em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio, há cerca de duas semanas , por causa de um câncer no pâncreas.