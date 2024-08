Adílio, ídolo do Flamengo, morreu aos 68 anos - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/08/2024



Rio - Ex-companheiros, personalidades do esporte e até os clubes do Rio se manifestaram em homenagem a Adílio, ídolo do Flamengo que faleceu aos 68 anos , nesta segunda-feira (5), em decorrência de um câncer no pâncreas. O ex-jogador vinha sofrendo com a doença há meses e estava internado em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

Apesar da rivalidade, os clubes cariocas prestaram solidariedade ao ídolo Rubro-Negro. O primeiro a se manifestar foi o Fluminense: "Adílio foi um adversário leal durante tantos Fla-Flus. Hoje, fica nossa solidariedade a familiares, amigos e à torcida rubro-negra", escreveu o tricolor em sua conta no X (antigo Twitter).

Adílio, um dos grandes talentos da história do futebol carioca, nos deixou nesta segunda-feira.



Ídolo do nosso rival Flamengo, Adílio foi um adversário leal durante tantos Fla-Flus. Hoje, fica nossa solidariedade a familares, amigos e à torcida rubro-negra. pic.twitter.com/O51ehCVy7T — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 5, 2024

O segundo time a prestar homenagem a Adílio foi o Botafogo. O glorioso lamentou o falecimento de um "grande jogador do futebol brasileiro". Maior rival do Flamengo, o Vasco foi o último a se manifestar em solidariedade aos familiares, amigos e fãs.

O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento de Adílio, grande jogador do futebol brasileiro e ídolo do @Flamengo. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores neste momento difícil. — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 5, 2024

Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador Adílio, ídolo do nosso rival.



Descanse em paz!

Muita força aos familiares, amigos e fãs neste triste momento.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 5, 2024

Ex-companheiros e personalidades se despedem do ídolo

Grande parceiro de Adílio no meio-campo Rubro-Negro na década de 1980, Andrade também se manifestou em homenagem ao amigo. O ex-jogador postou uma foto com o amigo e lamentou a morte do ídolo em sua conta no Instagram.

Juntos, Andrade e Adílio fizeram história com a camisa rubro-negra. Eles eram um dos pilares daquele meio-campo que conquistou todos os títulos que disputaram, incluindo o troféu mais importante da história do Flamengo, o Mundial de 1981. Adílio foi o primeiro titular deste time a morrer

Gerson foi o primeiro jogador do atual elenco a se manifestar em homenagem ao ídolo. O meia, inclusive, vai atuar com o nome do Adílio em sua camisa no duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil. Gerson usa o mesmo número oito que foi eternizado por Adílio.

Outras grandes personalidades do Flamengo que prestaram homenagem ao "Brown" foram Evaristo de Macedo e Everton Ribeiro. Protagonista do primeiro tricampeonato carioca do clube, em 1953, 1954 e 1955, o ex-atacante disse estar muito triste com a morte de Adílio. Já o meia do Bahia reforçou a importância que Adílio teve em sua passagem pelo Flamengo.

Outro ídolo Rubro-Negro, o pivô Olivinha publicou um vídeo que ele havia gravado ao lado de Adílio. O ex-jogador de basquete, que se aposentou no final da temporada do Novo Basquete Brasil, em junho deste ano, relembrou da alegria que o meia transmitia aos jogadores.

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, também prestou homenagem ao ídolo. Em sua conta no X (antigo Twitter), Bandeira de Mello lamentou a morte do ex-jogador e relembrou os bons momentos que viveu ao lado dele.

Uma das maiores personalidades do esporte, o narrador Galvão Bueno também dedicou uma homenagem ao "Brown". "Quantas vezes repeti o nome dele, escalando o grande time do Fla campeão do mundo", escreveu.