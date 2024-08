Time do Flamengo fez história ao conquistar o Mundial de 1981 - Reprodução

Time do Flamengo fez história ao conquistar o Mundial de 1981Reprodução

Publicado 05/08/2024 13:14

Morreu, aos 68 anos, vítima de um câncer, o ex-volante Adílio. O eterno camisa 8 é o primeiro jogador titular do histórico time que conquistou o Mundial de 1981 a falecer. Rio - O Flamengo vive, nesta segunda-feira (5), o luto de perder um dos maiores ídolos de sua história.. O eterno camisa 8

marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, na final do Mundial de Clubes. A escalação com Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico, foi utilizada em apenas quatro partidas, mas jamais saiu da memória dos rubro-negros. Adílio era um dos líderes daquele time.

Além de Adílio, o zagueiro Figueiredo é outro daquele grupo que também faleceu. O defensor morreu três anos após o Mundial, em dezembro de 1984, em um acidente de avião que também vitimou o irmão do ex-atacante Bebeto.

A história de Adílio no Flamengo

Campeão mundial com o Flamengo, Adílio é um dos maiores ídolos do clube. Entre 1975 e 1987, o ex-jogador defendeu a camisa rubro-negra em 617 oportunidades, sendo o terceiro atleta que mais atuou pelo time. Com 129 gols marcados, ele venceu 377 jogos, empatou 148 e perdeu apenas 92 partidas.



Além do título mundial de 1981, maior conquista da história centenária do clube da Gávea, Adílio ganhou também uma Libertadores, em 1981, e três Campeonatos Brasileiros, em 1980, 1982 e 1983. Em sua lista de troféus, há ainda quatro Campeonatos Cariocas, seis Taças Guanabara e três Taças Rio.



Depois de mais de uma década defendendo o Flamengo, Adílio deixou o clube em 1987 e atuou por diversos times do Brasil e do exterior, se aposentando em 1997. Desde então, seguiu ligado ao clube carioca e atuou nas divisões de base. Ele, aliás, era o presidente do Flamaster, que reúne uma série de ex-jogadores e ídolos rubro-negros. No entanto, devido à doença, se afastou da equipe em abril.



Em maio, quando completou 68 anos, Adílio foi homenageado com uma festa no recém-inaugurado Museu do Flamengo, na Gávea, com a presença de vários ex-companheiros.