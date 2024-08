Adílio e Júnior são amigos há mais de 50 anos - Reprodução / Instagram

Adílio e Júnior são amigos há mais de 50 anosReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 15:16 | Atualizado 05/08/2024 15:19

Rio - Amigos há mais de 50 anos, Júnior se despediu de Adílio, que faleceu nesta segunda-feira (5), aos 68 anos . Através de suas redes sociais, o Maestro ressaltou o alívio em ter conseguido dar "algumas risadas" com o ídolo do Flamengo e afirmou que guardará para sempre o sorriso do ex-meia.

"Meu amigo, irmão, Brown, ainda bem que na última sexta-feira conseguimos ainda dar algumas risadas mesmo com você debilitado! E será sempre esse sorriso que guardarei comigo desde quando éramos adolescentes, eu 15 e você 13 anos começando no Futebol de Salão do Flamengo. Você foi e será um grande exemplo de cidadão por tudo que fez na vida como profissional e ser humano para todos nós! Tenho certeza que terá um lugar especial guardado pra você no outro plano", disse Júnior.

No tempo em que atuaram juntos pelo Flamengo, Adílio e Júnior estiveram presentes em grandes conquistas da história do Rubro-Negro: o Mundial de Clubes, de 1981; a Libertadores, também em 81; e três Campeonatos Brasileiros, em 1980, 1982 e 1983.