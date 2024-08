Tite, porém, poderá contar com Bruno Henrique e David Luiz diante do Palmeiras na Copa do Brasil - Marcelo Cortes / CRF

Tite, porém, poderá contar com Bruno Henrique e David Luiz diante do Palmeiras na Copa do BrasilMarcelo Cortes / CRF

Publicado 05/08/2024 16:36

Leia mais: Morre Adílio, ídolo do Flamengo, aos 68 anos



Bruno Henrique, porém, foi advertido após ser substituído por reclamação no banco de reservas. Já David Luiz levou o amarelo por falta cometida na segunda etapa. Ambos estiveram em campo no Morumbi, quando o técnico Tite optou por poupar grande parte dos titulares visando o embate pelas oitavas da Copa do Brasil - também contra o Verdão, na próxima quarta-feira (7).Bruno Henrique, porém, foi advertido após ser substituído por reclamação no banco de reservas. Já David Luiz levou o amarelo por falta cometida na segunda etapa.