Gerson com a camisa 8 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/08/2024 15:45

Rio - Atual camisa 8 do Flamengo, Gerson vai jogar com o nome de Adílio nas costas no duelo com o Palmeiras, na quarta (7), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O ídolo rubro-negro, que faleceu nesta segunda-feira (5), aos 68 anos , se eternizou com o número no uniforme. A informação é do "ge".

Referência, legado, respeito e carinho.



Os grandes nomes da nossa história são aqueles que, além das conquistas e do futebol jogado, souberam respeitar a instituição e por ela entregaram tudo. Meu pai sempre falou de você com brilho nos olhos. Gostaria de desejar uma passagem… pic.twitter.com/yrMM4AnB8Z — Gerson Santos (@GersonSantos08) August 5, 2024

"Referência, legado, respeito e carinho. Os grandes nomes da nossa história são aqueles que, além das conquistas e do futebol jogado, souberam respeitar a instituição e por ela entregaram tudo. Meu pai sempre falou de você com brilho nos olhos. Gostaria de desejar uma passagem tranquila, Adílio. Sua missão foi entregue da melhor forma. Vestir a camisa 8 do Flamengo é ainda mais especial por ter sido sua. Eternamente em nossos corações. Descanse em paz", homenageou Gerson.

É a segunda vez que o meia utiliza o número no Flamengo. Em sua primeira passagem, entre 2019 e 2021, assumiu a camisa 8 na principal fase vivida pelo Rubro-Negro neste século. Com ela, conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.



Em 2023, ao retornar, começou a utilizar a camisa 20, já que Thiago Maia estava usando a 8 no período. No entanto, quando o volante se transferiu para o Internacional, Gerson rapidamente reassumiu o número, onde, até o momento, conquistou mais um título de Carioca e se tornou capitão do time.