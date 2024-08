Andrade e Adílio fizeram uma das maiores parcerias da história do Fla - Renan Areias/ Agência O Dia

Andrade e Adílio fizeram uma das maiores parcerias da história do FlaRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 06/08/2024 10:47 | Atualizado 06/08/2024 11:18

Rio - Um dos principais companheiros e amigos de Adílio, o ex-volante Andrade, de 67 anos, foi um dos primeiros a marcar presença no velório do ídolo do Flamengo, no ginásio da sede da Gávea, nesta terça-feira. O também ícone rubro-negro falou sobre seus momentos ao lado do ex-meia, que morreu aos 68 anos, na última terça-feira, vítima de um câncer no pâncreas.

"É bastante fácil de falar sobre ele como jogador. Muita habilidade, era fantástico. Jogava pelo lado do campo, pelo meio. Sempre ficávamos juntos na concentração, também tínhamos o costume de combinar algumas coisas para os jogos. Ele já sabia os meus movimentos. É muito difícil esse momento. Era um ser humano que ajudava todo mundo, ajudava as pessoas. Difícil descrevê-lo. Sempre estivemos juntos, estive mais com ele que com meus irmãos. Então é uma perda muito grande", afirmou.



Andrade recordou o momento em que conheceu Adílio há exatos 50 anos. Recém-chegado de Minas Gerais, o ex-volante citou o acolhimento que recebeu do amigo e também de todo o aprendizado que teve atuando ao seu lado pelo Flamengo.

"Cheguei em 1974 ao Flamengo, vinha de Minas, e tive a oportunidade de conhecê-lo. Foram 15 anos atuando juntos e com ele eu aprendi muita coisa. Ele era uma figura humana sensacional. Tinha sempre algo para ensinar. Nunca estamos preparados para momentos como esse. É realmente a perda de um irmão", disse.

Os familiares, amigos, ex-companheiros e também os torcedores do Flamengo começaram a se despedir do ex-meia Adílio, ícone rubro-negro, que morreu na última segunda-feira, aos 68 anos. O velório do ex-jogador teve seu início, nesta terça, às 10h (de Brasília), no ginásio do Flamengo, na sede da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O ícone rubro-negro será enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul, depois das 14 h (de Brasília).