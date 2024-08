Rodolfo Landim compareceu a velório de Adílio - Renan Areias / Agência O Dia

Rodolfo Landim compareceu a velório de AdílioRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/08/2024 13:10 | Atualizado 06/08/2024 16:16

Rio - Presente no velório de Adílio, na Gávea, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também deu seu depoimento sobre o ícone rubro-negro, que morreu na última segunda-feira, vítima de um câncer no pâncreas. O dirigente enumerou os feitos do ex-meia pelo clube carioca e também citou a relação de amizade que tinha com ídolo.

"Aprendi a admirar o Adilio como jogador, como pessoa. Ele foi, para mim, um dos ídolos do Flamengo. É indiscutível isso. Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. E depois se tornou um grande amigo. Então, além de eu perder um grande ídolo, perdi hoje um grande amigo. Uma pessoa que frequentava a casa, que passava a vida dele aqui dentro conosco, dividindo aqui os espaços, indo no restaurante, encontrava com ele quase todo dia no restaurante por aqui. Sempre sorrindo, sempre com uma palavra positiva", afirmou.



Ladim falou também da forma inesperada como a morte de Adílio aconteceu. Diagnosticado com um câncer no pâncreas, o ex-meia, de 68 anos, era de acordo com o presidente um dos mais ativos do grupo campeão do mundo e da Libertadores de 1981.

Ele aguentava todas as peladas. Eu não aguentava muito. De toda a turma, eu acho, daquela dos anos de 1980, ele ainda era o que se mantinha, vamos dizer assim, mais ativo. Então foi algo rápido e inesperado. É muito triste para todos nós", disse.

O presidente também falou sobre o pedido, adiantado por Nunes, para que o Flamengo faça uma homenagem a Adílio, antes da partida contra o Flamengo, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileiro.

"Os próprios jogadores que jogaram com ele vieram conversar comigo, que desejam ir ao campo e fazer uma despedida lá no Maracanã pra ele. Obviamente, se eles conseguirem se organizar realmente para fazer isso, que era a ideia que eles estavam conversando entre eles aqui, vai ser mais do que bem-vindo. Eu acho que a torcida vai ficar muito feliz, se acontecer", concluiu.

Os familiares, amigos, ex-companheiros e também os torcedores do Flamengo começaram a se despedir do ex-meia Adílio, ícone rubro-negro, que morreu na última segunda-feira, aos 68 anos, vítima de um câncer no pâncreas. O velório do ex-jogador teve seu início, nesta terça, às 10h (de Brasília), no ginásio do Flamengo, na sede da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O ícone rubro-negro será enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul, depois das 14 h (de Brasília).