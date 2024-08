Flamengo não perdeu no Allianz Parque desde a inauguração da grama sintética - Divulgação

Publicado 07/08/2024 11:59

Rio - Depois de conseguir a vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, os flamenguistas podem ficar confiantes para o confronto da volta contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 20h, no Allianz Parque. Isso porque o Flamengo não é derrotado pelo alviverde em São Paulo há seis anos.

A última vitória do Palmeiras jogando sob seus domínios foi em novembro de 2017, quando derrotou o Flamengo por 2 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes no Allianz Parque, com duas vitórias Rubro-Negras e cinco empates, a maioria deles pelo placar de 1 a 1.

Isso significa que desde que foi implementado a grama sintética no estádio, em 2020, o Rubro-Negro jamais perdeu uma partida. Nos cinco jogos realizados no gramado artificial, o Flamengo conquistou uma vitória e quatro empates.

Neste período, o Rubro-Negro chegou a ser derrotado em duas ocasiões, porém em ambos os casos os jogos aconteceram longe de São Paulo.

Em novembro de 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na final da Libertadores, em partida disputada no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. Já em fevereiro de 2023, o clube da Gávea foi derrotado por 4 a 3 na decisão da Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília.



Estas, inclusive, foram as únicas vitórias do clube paulista nos últimos seis anos. Desde 2018, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram outras 17 vezes, com sete vitórias para o Rubro-Negro e oito empates.

Flamengo não perde do Palmeiras por três gols de diferença há 45 anos

Com a vitória de 2 a 0 no jogo de ida , na última quarta-feira (31), no Maracanã, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Para ser eliminado diretamente, o Palmeiras precisa vencer por três gols de diferença, o que não acontece há 45 anos.

A última vez que o Rubro-Negro perdeu para o clube paulista por um placar elástico foi em 1979. Em dezembro daquele ano, o time carioca perdeu de 4 a 1 em pleno Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o Flamengo jamais perdeu para o Palmeiras por uma diferença maior que dois gols.

Nesta temporada, inclusive, o Rubro-Negro não tomou três gols em nenhuma partida. Nos 44 jogos que fez em 2024, somente Botafogo, Bolívar, Juventude, Atlético Mineiro e Fortaleza conseguiram balançar as redes por duas vezes contra o time de Tite.