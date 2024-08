Arrascaeta em ação pelo Flamengo no duelo com o Palmeiras - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/08/2024 22:44

Rio - Apesar da derrota pelo placar de 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, para o Palmeiras , nesta quarta-feira (7), o Flamengo carimbou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, o meia uruguaio Arrascaeta destacou a importância de conquistar a classificação em homenagem ao ídolo Adílio, que morreu na última segunda-feira em decorrência de um câncer.

No duelo, o uniforme do Flamengo carregou na parte central um patch com o rosto de Adílio e o número oito, sua camisa na passagem pelas décadas de 1970 e 1980.

"A gente sabia que o jogo hoje era especial, queríamos a classificação. Quero mandar um abraço para a família dele (Adílio). Ele representa o Flamengo", disse o camisa 14, ao "Amazon", após o jogo.

Esta foi a primeira decisão do Flamengo no mês de agosto. Agora, o Rubro-Negro se prepara de olho na sequência do Brasileirão e nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar, com primeiro jogo marcado para a próxima quinta-feira (15), no Maracanã.

"A medida que vai chegando no final de ano se encurta tudo, agora são várias finais, mas estamos felizes", destacou Arrascaeta.