Wesley vem sendo assediado por clubes europeus - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/08/2024 12:50

Rio - O lateral-direito Wesley, de 20 anos, continua despertando interesse de clubes do futebol europeu. A Atalanta, da Itália, entrou em contato com o Flamengo para consultar a situação do jovem. Ainda não houve uma proposta do clube italiano. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Wesley vem revezando com Guillermo Varela como titular do Flamengo na posição. Na atual temporada, o lateral entrou em campo em 26 jogos e deu uma assistência pelo clube carioca em 2024. O Rubro-Negro já rejeitou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 71,2 milhões na cotação da época) do Bournemouth, da Inglaterra, em julho deste ano.

O lateral, de 20 anos, renovou recentemente o seu contrato com o Flamengo até o fim de 2028. A multa de Wesley para rescisão de contrato é de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual).