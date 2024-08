Gabigol perdeu espaço entre os titulares do Flamengo e vem recebendo críticas da torcida - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/08/2024 10:36 | Atualizado 09/08/2024 10:41

Rio - O atacante do Flamengo Gabigol, de 27 anos, se pronunciou sobre a foto polêmica em que ele aparece rodando a camisa do Palmeiras após a classificação do Rubro-Negro às quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (7), no Allianz Parque. Em sua conta no X (antigo Twitter), o camisa 99 chamou os críticos de chatos e reforçou o carinho que ele tem pelo clube que defende.

"Entendeu? Vocês estão chatos hein?!", escreveu o atacante ao republicar um post de um torcedor dizendo que o gesto poderia ser uma provocação ao rival após a eliminação na competição. "Tudo é forma que vocês veem, e vocês estão escolhendo o lado da chatice", reforçou Gabigol em uma outra publicação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que aconteceu toda a polêmica. Depois da vitória de 1 a 0 do Verdão sobre o Rubro-Negro , que garantiu a classificação do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil, o atacante foi saudar os flamenguistas que estavam presentes no estádio e, como havia trocado de camisa com um atleta do Palmeiras, o jogador comemorou girando ela no ar.

"Juntos, Flamengo! Sempre, juntos!", escreveu o atacante na legenda do vídeo compartilhado em sua conta.

Com contrato encerrando em dezembro deste ano, o atacante vive um imbróglio para a renovação. Ainda sem acordo com o Flamengo, o camisa 99 perdeu espaço entre os titulares e vem recebendo críticas da torcida.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Gabigol se envolve em polêmica por conta de camisa de time rival. Em maio, uma foto vazada do atacante vestindo a blusa do Corinthians viralizou nas redes sociais e revoltou os flamenguistas. Na ocasião, ele foi multado e perdeu o número 10, que ele havia herdado de Diego Ribas no final de 2022.

Depois de eliminar o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer seu adversário. O Flamengo volta a campo neste domingo (11), às 16h, no Maracanã, justamente contra o Palmeiras, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.