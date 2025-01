Pulgar não quer permanecer no futebol brasileiro e deseja retornar à Europa - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 12/01/2025 09:17

Rio - O Rennes, da França, apareceu como um interessado na contratação de Erick Pulgar. A pedido de Jorge Sampaoli, o clube estava disposto a enviar uma proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao Flamengo , que não tem interesse em negociar o volante. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O interesse dos franceses foi repassado ao Rubro-Negro por André Cury, agente do jogador, que também reafirmou a intenção de Pulgar em não renovar seu contrato, válido até dezembro deste ano. No entanto, o Fla mostrou-se irredutível e garantiu que o camisa 5 fica até o fim de 2025.

Atualmente, o chileno está insatisfeito no Brasil e deseja retornar à Europa. Além disso, o calendário do futebol brasileiro pesa em sua vontade de deixar o Flamengo, já que, somado às convocações para defender a seleção do Chile nas Datas Fifa, seu desgaste físico por conta da maratona de jogos fica maior.

Ciente disso, o clube carioca já mapeia o mercado em busca de um volante de marcação, mas não tem pressa para fazer a contratação. O desejo é buscar um camisa 5 clássico, com nome de peso, experiente e consagrado na carreira.