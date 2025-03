Coutinho voltou a treinar com o elenco do Vasco nesta semana e voltará a ser relacionado - Matheus Lima / Vasco

Coutinho voltou a treinar com o elenco do Vasco nesta semana e voltará a ser relacionadoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/03/2025 13:12

Coutinho, Tchê Tchê e Adson na estreia no

A possibilidade de o Vasco contar comna estreia no Brasileirão , domingo (30), contra o Santos, é cada vez maior. O trio se mostrou recuperado de problemas físicos e participou do treino desta quarta-feira (26).

O atacante ainda segue com o trabalho de recondicionamento físico devido ao longo tempo de inatividade, mas tem boas chances de ser relacionado para jogar alguns minutos. Ele não atua desde agosto de 2024, por causa de uma fratura na tíbia da perna direita que precisou de cirurgia.



Já o meia se mostrou recuperado de um edema no músculo adutor da coxa direita, enquanto o volante retorna após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Os dois foram integrados às atividades com o restante do elenco nesta semana.



O técnico Fábio Carille também contou com o retorno de Puma Rodríguez, que não foi relacionado para o jogo do Uruguai contra a Bolívia, terça-feira pelas eliminatórias, e pôde se apresentar antes do previsto.

Quem ficou fora do treino nesta manhã foi Maxime Rodriguez. Com empréstimo encaminhado para o time canadense Toronto FC, que disputa a Major League Soccer (MLS), o meia fez um trabalho em separado, mas acompanhou a uma parte da atividade dos companheiros.



O Vasco recebe o Santos em São Januário às 18h30, pela primeira rodada do Brasileirão.