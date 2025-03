Léo Jardim é um dos destaques do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/03/2025 11:00

Rio - O Vasco está mais perto de renovar o contrato com o goleiro Léo Jardim. De acordo com informações do portal "Atenção Vascaínos", as partes encaminharam um acordo. O jogador, que é um dos mais importantes do elenco, tem contrato até o fim do ano.

O desejo por um desfecho positivo e rápido ocorreu porque Léo Jardim poderá assinar um pré-vinculo com outro clube a partir de junho e deixar o Cruz-Maltino de graça. A equipe de São Januário tenta concluir o negócio antes que o mês chegue.

A oferta é por um novo contrato até o fim de 2028. Primeiramente, o Vasco sinalizou com valores que não empolgaram muito o staff do goleiro, porém, houve melhora no valor proposto.

No total, Léo Jardim entrou em campo em 118 jogos pelo Vasco. Ele assumiu a condição de titular desde que foi contratado em 2023. Antes do Cruz-Maltino, ele atuou pelo Grêmio, pelo Rio Ave e Boavista, de Portugal, e pelo Lille, da França.