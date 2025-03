Tchê Tchê em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 25/03/2025 08:04

Rio - Tchê Tchê não escondeu a admiração que tem por Philippe Coutinho ao falar do meio-campista do Vasco. Embora tenham a mesma idade, o volante disse que acompanhava o jogador desde criança e revelou que o chama de "Pequeno Príncipe".

"Brinco bastante com ele. Ele é na dele também, mais quieto. Eu o chamo de Pequeno Príncipe aqui. Alguns já chamam também. Já fui na casa dele, vou me entrosando. Tenho uma admiração muito grande. Temos a mesma idade, mas desde criança, na base, você procura saber quem são os jogadores mais falados. Tinha ele, tinha Neymar, entre outros. Converso muito com ele", disse Tchê Tchê, à TNT Sports.

"Ele fica falando que fico zoando porque falo: 'já te acompanhava desde criança'. Eu respondo: 'acompanhava'. Ia jogar um campeonato e sabia que ele estava ou alguma coisa assim. Era um dos mais falados. Eu sei a carreira dele de trás para frente", completou.

A expectativa do Cruz-Maltino é de que os estejam entre os relacionados para a partida contra o Santos. As duas equipes medirão forças no domingo (30), a partir das 18h30, em São Januário.