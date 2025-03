Torcedor da Argentina imitou macaco para brasileiros durante a goleada sobre o Brasil - Reprodução

Publicado 26/03/2025 11:50

Rio - Mais um caso de racismo no futebol sul-americano. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo jornalista Tomer Savoia, um torcedor argentino foi flagrado imitando um macaco na direção da torcida brasileira durante a goleada da Argentina sobre o Brasil por 4 a 1 , nesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Foi a pior derrota do Brasil nas Eliminatórias e para a Argentina em 66 anos . A última vez que os argentinos venceram os brasileiros por 4 a 1 foi no Sul-Americano de 1959. Já a última vez que a seleção brasileira perdeu para os rivais por três gols de diferença aconteceu em 1964, na derrota por 3 a 0, na Taça das Nações.

A derrota para a Argentina aumenta a pressão sobre o técnico Dorival Junior. O treinador está ameaçado no cargo e não deve permanecer para a Copa do Mundo de 2026 , mas a CBF não pretende realizar uma troca no comando antes do Mundial de Clubes de 2025.

Com a derrota, a seleção brasileira caiu para quarto, com 21 pontos, enquanto a Argentina, já classificada para o Mundial, se isola na liderança com 31. Os próximos compromissos do Brasil serão em junho, contra Equador e Paraguai, nos dias 4 e 9, respectivamente.