Raphinha fopi o principal foco da seleção brasileira no jogo com a ArgentinaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/03/2025 10:33

Nicolás Tagliafico revelou que Raphinha se defendeu sobre a polêmica declaração de que daria "porrada neles" antes da goleada da Argentina por 4 a 1 sobre a seleção brasileira.



"Ele disse dentro de campo que traduziram mal. Ele que falou disso. Mas já foi. Nós falamos dentro de campo", afirmou o lateral.



O atacante do Barcelona, inclusive, virou alvo dos argentinos durante a partida, sendo provocado, como quando levou um tranco do goleiro Martínez no intervalo.



Questionado se o brasileiro pediu desculpas, Tagliafico disse não saber e reforçou que o assunto ficou para trás.

Já o técnico Lionel Scaloni minimizou mais uma vez a declaração polêmica de Raphinha a Romário.



"Não foi por isso que jogamos assim, ao contrário. Eu desculpo o Raphinha porque sei que não falou de propósito, defendeu sua seleção, sua equipe. Não há necessidade de declarações para deixar esse tipo de jogo quente. Mas a Argentina, com declaração ou sem declaração, iria jogar a sua partida", disse em coletiva.