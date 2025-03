Raphinha foi alvo de ironia de jornal espanhol - Reprodução / AS

Raphinha foi alvo de ironia de jornal espanholReprodução / AS

Publicado 26/03/2025 09:00 | Atualizado 26/03/2025 09:58

Rio - A goleada sofrida pela seleção brasileira por 4 a 1 contra a Argentina repercutiu na imprensa espanhola. O jornal "AS" lembrou a declaração de Raphinha, antes da partida, e ironizou o resultado: "Porrada quem levou foi o Raphinha", publicou como manchete na edição digital.

"A Argentina é campeã do mundo, tem um plano de jogo claro, os jogadores mais jovens contribuem tanto quanto os pilares dos últimos anos, e Scaloni administra o grupo perfeitamente. O Brasil, por outro lado, é um grupo de estrelas cercado por jogadores menos talentosos, que não aprenderam a competir como um time e que lutam para prevalecer contra praticamente qualquer adversário", disse o diário.

A referência feita pelo "AS" foi sobre a declaração que o atacante do Barcelona deu a Romário TV, antes do clássico. Raphinha prometeu um gol contra a Argentina e ainda decretou: "Porrada Neles!".

O resultado foi o mais elástico da seleção argentina contra o Brasil desde 1959. Os atuais campeões do mundo estão classificados para a Copa do Mundo, enquanto a equipe pentacampeã está em quarto lugar nas Eliminatórias.