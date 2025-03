Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2025 09:30 | Atualizado 26/03/2025 09:34

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, deu uma declaração polêmica sobre amor e sexo. Na opinião da beldade, as mulheres não se apaixonam por homens que as convidam para transar logo no primeiro encontro.

"Nunca. As mulheres são como pequenas caixas de vidro, tão ternas, tão doces, tão amáveis. Respeito é o primeiro bom currículo para qualquer homem. Respeitoso, cavalheiresco, isso sempre vai conquistar", disse em entrevista ao site "Popular".

Macca Avalos também abordou a diferença entre sexo e amor. A beldade afirmou que um envolvimento emocional deve ocorrer antes da prática sexual.

"E a verdade é que muitos homens confundem as coisas; Eles sempre pensam primeiro em sexo e, se você realmente quer construir um amor verdadeiro, conquistar seu parceiro é a última coisa sobre a qual você deve falar. É por isso que digo que o amor não se constrói com sexo, o sexo é um complemento que vem com meses ou anos", afirmou em entrevista ao portal "Popular".