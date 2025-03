Luiz Paulo segue formando faixas-preta, atualmente focado nos Estados Unidos - (Foto: Reprodução)

Luiz Paulo segue formando faixas-preta, atualmente focado nos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

Publicado 26/03/2025 08:00

Há quase oito anos vivendo nos Estados Unidos, o faixa-coral Luiz Paulo Baptista segue expandindo o seu trabalho, e atualmente com três academias em Massachusetts e cerca de 450 alunos, prepara-se para abrir a quarta academia de Jiu-Jitsu.



De acordo com o faixa-coral, que tem 18 filais da Luiz Paulo Jiu-Jitsu no Brasil, a principal motivação para se mudar foi a violência, pensando no futuro e bem-estar da sua família. Junto a isso, compartilhar suas técnicas e toda a experiência de quase cinco décadas na arte suave.



"Eu já tinha noção de que aqui seria mais seguro, não teria preocupações com violência, mas ainda assim isso me impactou positivamente. Já sobre a língua, eu morei nos EUA em 1985 por um ano, dei aulas para americanos também, então possuía uma base boa de inglês", explicou Luiz Paulo, que completou:



"Hoje estou realizado, com três academias em Norwood, West Bridgewater e Quincy (Massachusetts), e cerca de 450 alunos. Além disso, já estou estudando em qual cidade abriremos a nossa quarta unidade e em breve teremos novidades".