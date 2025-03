Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo ficou marcado por disputas de alto nível - (Foto: Betamax)

Publicado 25/03/2025 13:00 | Atualizado 25/03/2025 18:54

Válido pela segunda etapa do Circuito Mineirinho 2025 - organizado pela CBJJD -, o Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo agitou a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca-RJ, durante o último fim de semana (22 e 23/03) com disputas de alto nível.



No sábado (22), os atletas do juvenil, adulto e master entrarem em ação, com título da Double Five por equipes, seguida pela GFTeam em segundo e a Top Brother em terceiro. Game Fight JJ e Nova União completaram o Top 5.



"Vim liderar a Double Five aqui no Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo a pedido do meu mestre, Leandro 'Tatu' Escobar, que está lá fora, e depois de bater na trave na primeira etapa nós entrarmos com força total e o resultado foi ótimo, com o primeiro lugar no juvenil, adulto e master", celebrou Formiga.

Double Five deu show no juvenil, adulto e master no Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto: Divulgação)

Já no domingo (23), foi a vez das crianças roubarem a cena, com o Instituto Vencedores em Cristo vencendo as disputas do kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) e Top Brother, R1NG BJJ, Nova União e Geração UPP vindo na sequência, respectivamente.



Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza exaltou o sucesso do Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, que abriu o Grand Slam do Circuito - consistindo também no Pan Americano, Brasileiro e Mundial. E os faixas-preta (adulto e masters 1/2 masculino) que vencerem peso e absoluto em todas as quatro etapas vão ganhar passagens extras para lutar pela ISBJJA na Europa em 2026.



"Tivemos casa cheia nos dois dias, um nível altíssimo, sem contar que o Sul Americano abriu o nosso Grand Slam, que vai dar passagens internacionais extras. Cada vez mais procuramos oferecer uma melhor estrutura e premiação, caso do prêmio Atleta Mineirinho Gold Team, que será dado para os melhores do ano nas classes infantil (7 a 12 anos) infanto-juvenil (13, 14 e 15 anos), juvenil (16/17 anos) e adulto faixa-azul. Os vencedores receberão uma bolsa mensal de janeiro a dezembro através de um contrato com a Federação, e além disso, isenção das taxas de inscrição em todas as competições do ano, quimono para competir nas etapas, entre outros apoios".

Na faixa-preta, destaque para João Gabriel Santos (A União Trevo - CT Barão), campeão do absoluto adulto, além de Raphael Guerra (Double Five) no master 1 e Raphael Nobrega (Top Brother) no master 2. Entre as mulheres, os títulos do peso aberto foram para Larah Reis (Fernando Tererê) na faixa-marrom, Maria Ventapane (A União Trevo - CT Barão) na roxa e Gabrielly Oliveira (FJU BJJ) na azul.



Fora dos tatames, uma presença ilustre foi a de Dedé Pederneiras. O renomado professor, faixa-coral de Jiu-Jitsu e presidente do Shooto Brasil acompanhou de perto seu filho mais novo, Matheus, fazer bonito ao conquistar o título da categoria 48kg na faixa-branca infanto-juvenil 2. Em entrevista, elogiou a importância de circuitos como o Mineirinho.



"O Circuito Mineirinho é um dos grandes circuitos que a gente tem no nosso cenário e é sempre muito bom ter esse tipo de competição como o Sul Americano Jiu-Jitsu Desportivo, porque o esporte acaba crescendo de maneira regional e, consequentemente, nacional", exaltou Dedé.



Valendo pontos importantes no ranking do Circuito Mineirinho 2025, o Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo ainda realizou o sorteio de uma área de 40m2 de tatame e 20 quimonos, prática que continuará acontecendo durante todas as oito etapas da temporada. Ao fim do ano, os destaques do ranking também serão premiados com passagens para disputar a Eurocup 2026 da ISBJJA, em Portugal.



A próxima e terceira etapa, vale citar, está marcada para os dias 10 e 11 de maio, quando o Velódromo será palco do Pan Americano de Jiu-Jitsu Desportivo. As inscrições para o campeonato já estão abertas no site www.cbjjd.com.br.