Cain Velásquez é ex-campeão do UFC e grande nome do peso-pesado (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 25/03/2025 17:00

Depois de um longo processo judicial, na última segunda-feira (24), Cain Velásquez passou por julgamento e foi declarado culpado por tentativa de homicídio, entre outros crimes. O ex-campeão peso-pesado do UFC esteve presente no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, na Califórnia (EUA), e foi condenado a cinco anos de prisão. A notícia foi divulgada inicialmente pela emissora "NBC Bay Area" e também pelos sites "MMA Junkie" e "MMA Fighting".



Vale ressaltar que Cain Velásquez também poderá ter sua pena reduzida pelo período que já foi cumprido em detenção. Por mais que o peso-pesado tenha sido condenado a cinco anos de prisão, ele recebeu uma espécie de "crédito" pelo período que ficou detido durante o julgamento do caso. Dessa forma, a tendência é que Cain fique preso aproximadamente por dois anos, ou seja, até o início de 2027.

Responsável pelo caso, o juiz Arthur Bocanegra ouviu as partes envolvidas e, posteriormente, indicou o veredito. Os promotores do julgamento buscavam que fosse aplicada uma pena de 30 anos a prisão perpétua para Cain Velásquez. Por outro lado, a parte de defesa do ex-campeão do UFC queria um acordo para liberdade condicional.Cabe salientar também que Cain não contestou nenhuma das contestações existentes contra ele, como já havia indicado anteriormente, quando afirmou estar consciente da postura que teve durante o ocorrido. Velasquez já havia sinalizado que aceitaria qualquer tipo de pena que fosse aplicada pelo Tribunal.“A forma como lidei com a situação não foi a correta. Não podemos colocar a lei nas nossas próprias mãos. Já me declarei culpado (sem contestação), então vou receber uma sentença. Eu sei o que fiz e sei que o que fiz foi muito perigoso para outras pessoas, sabe? Não apenas as pessoas envolvidas, mas também pessoas inocentes.Eu entendo o que fiz e estou disposto a fazer tudo o que for necessário (para) pagar isso. O que quer que o tribunal considere correto para o que tenho que fazer, farei isso com a cabeça erguida e ainda serei eu mesmo e não jogarei o jogo da culpa. Fui eu que fiz isso e reagi dessa forma. O que fiz não foi correto”, disse Velásquez, em participação recente ao podcast Kyle Kingsbury.Vale lembrar que Cain Velasquez foi preso em fevereiro de 2022, sob acusação de tentativa de homicídio, além de outros crimes, depois de se envolver, supostamente, em uma perseguição de carro em alta velocidade e “disparar vários tiros” em um veículo onde estava Harry Goularte, homem acusado de abusar sexualmente do seu filho em uma creche. Cain, então, ficou cerca de oito meses detido, mas após pagar uma fiança estimada em 1 milhão de dólares (quase R$ 5 milhões), foi liberado da prisão e passou a responder o processo em liberdade.