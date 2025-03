MC Livinho está escalado para mais uma edição do FMS, que acontece em maio - (Foto: Reprodução)

MC Livinho está escalado para mais uma edição do FMS, que acontece em maio (Foto: Reprodução)

Publicado 26/03/2025 10:00

O card do FMS 6 vem ganhando cada vez mais forma. A edição que acontece no dia 17 de maio, na Vibra, em São Paulo, vai contar mais uma vez com Acelino Popó Freitas na luta principal. O tetracampeão do mundo vai enfrentar o ator Duda Nagle. No entanto, outros embates do evento estão sendo revelados pela companhia através das redes sociais.



MC Livinho, que vem se chamando pelo nível de Boxe apresentado em suas lutas, vai enfrentar o ator Lucas Veloso. O funkeiro vem de dois nocautes no FMS sobre Dynho Alves e Fê Alves, respectivamente. Já o filho de Shaolin fará sua estreia em cima do ringue.



Sucesso no rap, TZ da Coronel também vai fazer a estreia no Boxe. O cantor terá outro estreante pela frente, o ator Daniel Rocha, que vinha desafiando MC Gui nos últimos meses. Já Yuri Fernandes, ex-BBB, retorna ao FMS após derrota para o medalhista olímpico Esquiva Falcão. O influenciador vai enfrentar Igor Alan.





A famosa luta de duplas também vai fazer parte da sexta edição. Souza Pitbull e Leo Gigante vão enfrentar Oliveira Junior e Bruno Anunaki. Esposa de Popó, Emilene Juarez vai defender o cinturão feminino contra a influenciadora Inae Barros.



CARD PROVISÓRIO:



FMS 6

Vibra, São Paulo

Sábado, 17 de maio de 2025



Acelino Popó Freitas x Duda Nagle

Rogério Minotouro x Tadala Fellas

MC Livinho x Lucas Veloso

TZ da Coronel x Daniel Rocha

Yuri Fernandes x Igor Alan

Emilene Juarez x Inaê Barros

Souza Pitbull/Alan Gigante x Oliveira Junior/Bruno Anunako