Infantino e o troféu do Mundial de ClubesAFP

Publicado 26/03/2025 10:01

Rio - A Fifa oficializou os valores que cada clube irá receber pela participação no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Flamengo, Fluminense e Botafogo, que irão representar o Rio na competição, terão direito a 15,21 milhões de dólares (R$ 86,6 milhões na cotação atual). A competição irá começar no dia 14 de junho nos Estados Unidos.

O valor será menor que o recebido pelos principais clubes europeus. A Fifa vai pagar 38,19 milhões de dólares (de R$ 217,6 milhões) para Real Madrid e Manchester City, que estarão representando o Velho Continente no torneio.

"O modelo de distribuição está de acordo com o mais alto nível do futebol de clubes que o Mundial de Clubes representa e constitui o maior prêmio em dinheiro para uma competição de futebol que inclui uma fase de grupos e uma fase eliminatória composta por sete partidas, com um pagamento potencial de US$ 125 milhões para o vencedor", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Porém, as equipes do Rio poderão receber uma verba superior se avançarem na competição. Na fase de grupos, o valor de uma vitória será de R$ 11,4 milhões de reais e R$ 5,7 milhões por empate. Todos os clubes que se classificarem para as oitavas vão receber R$ 42 milhões. Nas quartas: R$ 74,9 milhões, nas semifinais: R$ 119,8 milhões. A Fifa pagará R$ 228,3 milhões ao campeão e R$ 171,2 milhões ao vice.

Além dos clubes do Rio, o Palmeiras também irá representar o Brasil na competição. As outras equipes da América do Sul presentes no Mundial serão Boca Juniors e River Plate.