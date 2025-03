Canobbio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 26/03/2025 11:41

Rio - Contratação que mais vem se destacando pelo Fluminense neste começo de temporada, Agustin Canobbio, de 26 anos, irá fazer sua estreia pelo Tricolor no Brasileiro contra a sua última vítima na competição. No ano passado, o uruguaio marcou seu último gol na Série A contra o Fortaleza.

Pelo Athletico-PR, Canobbio disputou a competição em três temporadas seguidas. No primeiro ano marcou dois gols, no segundo: três e no terceiro: quatro. Pelo Fluminense, o uruguaio tentará aumentar o número de bolas nas redes pela Série A.

Na última vez que marcou no Brasileiro pelo Athletico-PR, Canobbio ajudou o Furacão a conquistar um ponto diante do Fortaleza, em Curitiba. A partida ocorreu no dia 14 de setembro. Apesar do empate, a equipe paranaense acabou rebaixada.

O Fluminense faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro neste sábado contra o Fortaleza. A partida irá ocorrer no Castelão, às 18h30 (de Brasília).