Brasil foi goleado pela Argentina, no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das EliminatóriasAFP

Publicado 26/03/2025 12:33

Rio - A Copa do Mundo de 2026 já começou a ganhar forma. Além de Estados Unidos, México e Canadá, que vão sediar a competição, quatro seleções garantiram a classificação: Japão e Irã, da Ásia, Nova Zelândia, da Oceania, e Argentina, da América do Sul. Mas e o Brasil? Bom, a seleção brasileira ainda não está classificada, mas está perto de confirmar a vaga.

Apesar da goleada sofrida para a Argentina , o Brasil ainda tem a situação confortável nas Eliminatórias. Em quarto lugar com 21 pontos, a seleção brasileira tem quatro jogos para disputar e. É necessário abrir nove pontos de distância do sétimo colocado (atualmente tem seis).

O Brasil volta a campo em junho contra Equador, dia 5, fora de casa, e Paraguai, dia 10, em casa. A seleção equatoriana é a segunda colocada com 23 pontos, enquanto os paraguaios ocupam o quinto lugar, com os mesmos 21 pontos da seleção brasileira. Ambos, inclusive, possuem a melhor sequência de invencibilidade das Eliminatórias atualmente.

O Chile é a única seleção da América do Sul sem chance de classificação direta para o Mundial, mas ainda tem chance de repescagem, mesmo ocupando a lanterna. Porém, os chilenos têm uma tabela difícil pela frente com jogos contra Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai. Já o Peru, que é o penúltimo com a mesma pontuação, ainda tem chances de classificação direta porque tem confronto direto com a Colômbia.



Classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)