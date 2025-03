Vini Jr não foi bem na goleada sofrida pela seleção brasileira para a Argentina - Luis Robayo/AFP

Publicado 26/03/2025 12:13

acredita que não se deve jogar tudo fora do trabalho feito até o momento.

A humilhante goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina deixou Vini Jr preocupado. O atacante da seleção brasileira admitiu a atuação muito ruim no clássico em Buenos Aires e avaliou a necessidade de mudanças para melhorar o desempenho, masaté o momento.

"Tem que fazer muita coisa diferente e fazer as coisas boas que estamos fazendo para ir criando um grande elenco. Todo mundo sabe o peso dessa camisa, a dificuldade de tudo... Tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, não desistimos nunca. Vamos nos classificar para a Copa do Mundo", avaliou.



Vini Jr sabe que o tempo é curto para os muitos ajustes necessários para a seleção brasileira se tornar competitiva. Mas após a decepção na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o atacante do Real Madrid vê a necessidade de o time se reencontrar.



"A gente tem que repensar tudo o que estamos fazendo. Eu já joguei uma Copa e não quero perder outra vez".



E um exemplo é a própria Argentina, que vem com uma proposta de jogo e uma base formada há pelo menos cinco anos.



"Acredito que a Argentina tem muito tempo de trabalho, são muitos jogadores que jogam muito tempo juntos, ganharam a última Copa. Estamos tentando encontrar a nossa maneira de jogar e de criar confiança da torcida. O trabalho é longo e temos que seguir melhorando", avisou.