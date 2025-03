Aline se choca com falas de Vilma - Reprodução / TV Globo

Aline se choca com falas de VilmaReprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2025 13:40

Rio - Eliminada do "BBB 25" na noite de terça-feira (25), Aline foi surpreendida por comentários feitos por Vilma sobre ela dentro do reality. Na manhã desta quarta-feira (26), durante participação no "Mais Você", da TV Globo, a ex-policial militar assistiu a trechos dessas falas e reagiu com surpresa. Embora Aline tenha vivido um romance com Diogo Almeida, filho de Vilma, as duas não se davam bem dentro do programa.



"Não fazia ideia, principalmente, que ela seria capaz de fazer comentários tão pesados. Houve comentários que tentaram me invalidar como mulher, e dona Vilma sendo uma mulher, mãe... Foi decepcionante", lamentou Aline.



A ex-BBB destacou uma fala específica de Vilma que a deixou abalada. "Principalmente uma fala que ela diz 'era uma mulher pra curtir um ou dois dias e depois dar uma risada, ter amizade porque ela era engraçada'. Acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário. Mas eu super respeito a opinião dela, de não desejar que eu estivesse com o filho dela, mas acho que o respeito é fundamental e em momento algum eu faltei com respeito a ela", completou.

