UPM fez agradecimento a Alexandre Louzada nas redesReprodução / Facebook

Publicado 26/03/2025 09:22

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou, na manhã desta quarta-feira (26), que o carnavalesco Alexandre Louzada não seguirá para o Carnaval 2026. Ele foi responsáveis pelo desfile de 2025 ao lado de Lucas Mileto.

Em publicação nas redes, a agremiação agradeceu ao artista pelo empenho e dedicação ao longo de sua passagem, destacando sua contribuição para o desfile. "Desejamos sucesso em seus próximos desafios e que sua arte continue encantando o mundo do samba", escreveu a UPM.

Louzada já foi campeão com a Mangueira, com a Vila e com a Beija-Flor.

Em breve, a escola, que foi rebaixada do Grupo Especial, mas ainda tenta reverter o resultado na Liesa com um recurso, promete anunciar novidades sobre a equipe do próximo Carnaval.