Prêmios dados aos vencedores do Troféu Olhômetro - Divulgação

Prêmios dados aos vencedores do Troféu Olhômetro Divulgação

Publicado 25/03/2025 09:09 | Atualizado 25/03/2025 10:15

A diretoria da Associação das Escolas de Samba Mirins definiu as agremiações e sambistas vencedores dos troféus Olhômetro e Estandarte do Samba Mirim.

Confira os ganhadores do Estandarte do Samba Mirim:

. Alegorias e Adereços - Nova Geração do Estácio de sá;

. Ala de Baianas - Corações Unidos do Ciep;

. Ala de Passistas - Herdeiros da Vila;

. Bateria - Herdeiros da Vila;

. Comissão de Frente - Herdeiros da Vila;

. Comunicação com o Público - Herdeiros da Vila;

. Conjunto - Herdeiros da Vila;

. Enredo - Pimpolhos da Grande Rio "Estamos aí falando Tupi. Uma viagem encantada pela Língua Tupi";

. Evolução - Pimpolhos da Grande Rio;

. Fantasia - Mangueira do Amanhã;

. Harmonia: Corações Unidos do Ciep;

. Intérprete - Corações Unidos do Ciep (Laura);

. Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Petizes da Penha (Kauan Batista e Kemelly Vitória);

. Rainha de Bateria - Filhos da Águia (Valentina Policarpo);

. Samba Enredo - Corações Unidos do Ciep "Africanidades e Africanices da nossa ancestralidade", compositores: Oficina de Compositores.



Confira a relação dos vencedores do Troféu Olhômetro:



. Alegorias e Adereços - Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy e Estrelinha da Mocidade;

. Ala de Baianas - Miúda da Cabuçu;

. Ala de Passistas - Petizes da Penha;

. Bateria - Virando Esperança e Nova Geração do Estácio;

. Comissão de Frente - Mangueira do Amanhã;

. Comunicação com o Público - Aprendizes do Salgueiro;

. Conjunto - Pimpolhos da Grande Rio;

. Enredo - Infantes do Lins "João, o menino dos ritmos do Brasil" e Tijuquinha do Borel "Para que criança seja só criança... Cuidar da infância é o dever do mundo";

. Fantasia - Filhos da Águia;

. Harmonia - Herdeiros da Vila;

. Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Nova Geração do Estácio de Sá (Pedro Henrick e Lara Lopes);

. Rainha de Bateria - Império do Futuro (Kauany Reis);

. Samba Enredo - Golfinhos do Rio de Janeiro "As aventuras do Golfinho, Vitória-Régia, Boto Cor de Rosa e Iara, na Amazônia Azul" e "Ainda Existem Crianças "Chegou... O Fantástico e o Extraordinário, Circo Mágico!";

. Carnaval da Inclusão - Inocentes da Caprichosos: 2º casal de mestre-sala e porta-bandeira (João Victor e Kelly Sabrine);

. Intérprete - Virando Esperança (Wandinho Pires);

. Participação Especial - Os Netinhos do Tuiutí.