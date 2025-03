Data do sorteio foi definida durante reunião entre presidentes das escolas e a direção da Liesa - Reprodução/Instagram

Data do sorteio foi definida durante reunião entre presidentes das escolas e a direção da Liesa Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 21:58 | Atualizado 24/03/2025 22:03

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) definiu nesta segunda-feira (24), durante reunião plenária com os representantes das agremiações do Grupo Especial, que o sorteio da ordem dos desfiles acontecerá no dia 11 de abril, na Cidade do Samba.

O acesso ao evento será condicionado à doação de 1kg de alimento não perecível. A organização vai divulgar, em breve, os detalhes completos nos canais oficiais, esclarecendo horários e demais orientações para os interessados.