Unidos de Padre Miguel cobrou Liesa sobre definição do rebaixamento - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Unidos de Padre Miguel cobrou Liesa sobre definição do rebaixamentoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/03/2025 22:23

Rio - A Unidos de Padre Miguel reclamou da falta de posicionamento da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) quanto ao rebaixamento para Série Ouro. A nota oficial foi publicada após a escola de samba ter conhecimento de uma plenária realizada pela entidade nesta segunda-feira (24). Posteriormente, a agremiação solicitou uma Assembleia Geral , que ainda não tem data definida, para discutir o assunto.

"Até o momento nossa agremiação não foi notificada oficialmente sobre qualquer decisão. Entendemos que a questão segue sob avaliação do Conselho Deliberativo da Liga e aguardamos um posicionamento oficial. Reafirmamos nosso compromisso com todos que caminham ao nosso lado e, em respeito à nossa comunidade e aos amantes do samba, nos sentimos na obrigação de prestar esta satisfação".

O Boi Vermelho da Vila Vintém teve um recurso negado pela Liesa na última semana. O argumento para decisão foi que "o regulamento do Carnaval 2025, o manual do julgador e o estatuto da entidade não preveem recursos em função de notas atribuídas por jurados".

Contestação

Uma das reclamações da escola de samba é a justificativa de uma jurada que alegou "excesso" de termos em iorubá no samba-enredo. A agremiação levou para avenida a história de Iyá Nassô e do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho.

"O enredo da UPM celebrou a ancestralidade afro-brasileira e a herança sagrada do Candomblé, e não aceitaremos que o racismo religioso seja normalizado em um espaço que deveria ser de exaltação da diversidade. O Carnaval é a maior manifestação popular do país, um palco de resistência e celebração das nossas raízes, e qualquer tentativa de silenciamento ou apagamento cultural deve ser combatida com rigor", repudiaram.