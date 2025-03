Vinícius Antunes e Rebeca Tito formam o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira - Reprodução / Stephano Loyo

Vinícius Antunes e Rebeca Tito formam o novo casal de mestre-sala e porta-bandeiraReprodução / Stephano Loyo

Publicado 25/03/2025 14:33 | Atualizado 25/03/2025 14:38

O Paraíso do Tuiuti anunciou nesta terça-feira (25) o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2026: Vinícius Antunes e Rebeca Tito.

A jovem, que começou na agremiação de São Cristóvão, aos 4 anos, vai defender o pavilhão ao lado do premiado Vinícius, que esteve na Unidos de Padre Miguel por 11 carnavais.“Estou muito emocionada com essa oportunidade na minha escola. Foi com 13 anos que fui a terceira porta-bandeira do Tuiuti e nunca mais parei. Defender o pavilhão está no meu sangue”, celebra Rebeca.O novo casal foi recebido na quadra pelos baluartes e já se prepara para o início dos ensaios. A apresentação oficial da dupla será no dia 6 de abril, na festa de aniversário da escola.“Acompanho a carreira da Rebeca desde o início e agora vamos defender juntos essa comunidade. Sabemos da nossa responsabilidade e vamos fazer dar certo”, diz Vinícius.O novo casal assume o cargo após a saída de Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, que foram para a Vila Isabel.