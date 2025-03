Gracyanne fala sobre possibilidade de um novo amor - Reprodução Globoplay

Publicado 26/03/2025 12:46 | Atualizado 26/03/2025 13:06

Rio - Gracyanne Barbosa desabafou sobre a vida amorosa e falou na possibilidade de um novo relacionamento durante sua participação no "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira (26). Em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a musa fitness contou que, no momento, não tem espaço para encontrar um amor e afirmou que ainda está se reconstruindo da antiga relação com Belo.

"Acho que hoje eu não tenho espaço para encontrar um novo amor. Eu não estou fechada para um novo amor. Mas eu não vejo tempo. Até antes do 'BBB' eu estava trabalhando muito, graças a Deus. E eu não saio, então eu não conheço novas pessoas, então é muito difícil", disse ela.

Gracyanne relatou que não acha que é o momento de abrir espaço para outra pessoa. "Eu ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação que foi tão importante. Eu não me sinto pronta de estar vivendo um novo amor. Eu acho que eu preciso de um momento de estar sozinha, de ressignificar muitas coisas, de me reconectar. Porque quando a gente fica muito tempo com uma pessoa, a gente também vive a vida da pessoa. Então eu acho que seria ruim para uma outra pessoa entrar nesse momento", declarou.

A musa fitness ainda foi questionada sobre a possibilidade de voltar a se relacionar com o cantor e falou sobre a união entre os dois: "Eu não tinha encontrado com o Belo ainda. Nós só tínhamos nos falado por telefone porque a gente tem esse contato e esse carinho. Existe muito amor e muito carinho... Eu não posso te dizer porque o futuro a Deus pertence. Eu sei que existe na nossa relação muito amor e hoje nosso amor está em outro lugar, cada um segue sua vida. O que eu posso abrir para você é que no meu coração existe muito amor", afirmou.