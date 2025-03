Globo / Fábio Rocha - Fernando Fernandes e Karine Alves são os novos apresentadores do 'Esporte Espetacular'

Publicado 26/03/2025 11:26 | Atualizado 26/03/2025 11:48

A nova dupla também tem em comum uma forte ligação com o esporte da TV Globo. Fernando é ex-participante do "BBB 2", apresentou a sexta edição do "No Limite", comandou diversas séries de reportagens especiais de aventura no "Esporte Espetacular" e foi comentarista e apresentador de coberturas olímpicas e paralímpicas.

“Assumir um programa que faz parte da minha vida e de todos os meus domingos é o momento mais importante da minha vida. Falar daquilo que amo vai ser um grande desafio e um prazer dividir o programa com a Karine, que é competentíssima e muito carismática. Confesso que estou ansioso e muito motivado em trazer novas ideias, um pouco do olhar que tenho sobre o esporte, para que ele se torne cada vez mais espetacular”, diz Fernando.



Com mais de 20 anos de carreira no jornalismo, Karine Alves está no esporte da Globo desde 2020, fez parte das equipes de reportagem da Copa do Mundo de 2022 e nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, em Tóquio-2020 e Paris-2024.

“Apesar de já ter vivenciado a experiência da reportagem e de ter trabalhado em grandes eventos, assumir a apresentação do 'Esporte Espetacular' me deixa lisonjeada! É mais um marco na minha carreira. O programa é a memória viva do jornalismo esportivo na TV aberta, está na programação da TV Globo há mais de 50 anos. Dar continuidade a esse legado, ainda mais ao lado deste cara super generoso que é o Fernando, é uma grande conquista pessoal e uma baita responsabilidade também. O Fernando adora encarar um desafio, assim como eu, então estou convicta de que vamos formar uma boa dupla”, comemora Karine.

Além de apresentar o programa, o atleta e a jornalista farão reportagens e conteúdos especiais, como séries e entrevistas exclusivas. Já na estreia, Fernando Fernandes vai até a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, propor um desafio à ex-atleta Laís Souza: mergulhar em um lago dentro de uma caverna com tamanho equivalente a um prédio de 26 andares.

Já Karine Alves, entrevista em São Paulo a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do país, com seis pódios.