Alex Escobar é substituído por Lucas Gutierrez no 'Fantástico' - Globo/Estevam Avellar

Alex Escobar é substituído por Lucas Gutierrez no 'Fantástico'Globo/Estevam Avellar

Publicado 21/03/2025 15:16 | Atualizado 21/03/2025 15:25

Rio - Alex Escobar deixou os "Gols do Fantástico" e será substituído por Lucas Gutierrez a partir deste domingo (23). O apresentador ficará responsável pelo bloco esportivo e vai interagir com os famosos cavalinhos.

fotogaleria

Procurada pela reportagem nesta sexta-feira (21), a Globo afirma que Escobar ficará focado no comando do "Globo Esporte".

Após seis anos à frente do 'Esporte Espetacular', Lucas troca as manhãs pelas noites de domingo. Ele continua também no 'Segue o Jogo', nas quartas-feiras de Futebol na TV Globo, ao lado de Paulo Nunes.



"Tanto o Tadeu (Schmidt) quanto o (Alex) Escobar foram referências para mim e agora eu estou assumindo esse lugar. Estou super animado. O 'Fantástico' é um programa que eu assisti a vida toda e estou muito feliz de fazer parte dele agora", comemorou Lucas.

O apresentador ainda revelou que estão preparando uma "despedida legal" para Escobar. "A ideia é manter aqueles detalhes e curiosidades que marcaram os 'Gols do Fantástico', mas também estando atentos a dialogar com o que aconteceu durante a semana, sempre brincando com a edição, buscando novas linguagens", adiantou.



Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, o ‘Fantástico’ começa logo depois do 'Domingão com Huck'.