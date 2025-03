Xuxa ganha homenagem no ’Programa Silvio Santos’ - Gabriel Cardoso / SBT

Publicado 20/03/2025 07:37

Rio - Xuxa Meneghel será homenageada no "Sala do Artista", do "Programa Silvio Santos", do SBT, neste domingo (23), a partir das 19h. A apresentadora de 61 anos vai entrar no palco à bordo de sua famosa nave e lembrará fatos marcantes de sua trajetória profissional em conversa com Patrícia Abravanel.

Um vídeo do trecho do programa, que terá as participações de Junno Andrade, namorado de Xuxa, e Nany People, foi publicado no Instagram, nesta quarta-feira (19), assim como fotos da apresentadora no palco.

"A eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, aterrissa em nosso palco com sua nave espacial para uma homenagem emocionante no Sala do Artista. Prepare-se para reviver momentos inesquecíveis do Xou da Xuxa e embarcar nessa viagem cheia de nostalgia", dizia a legenda.

