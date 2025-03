Manuela Dias atualiza Vale Tudo para os tempos modernos - Créditos: Globo/Lucas Teixeira

Manuela Dias atualiza Vale Tudo para os tempos modernosCréditos: Globo/Lucas Teixeira

Publicado 20/03/2025 20:46 | Atualizado 20/03/2025 20:50

Rio - A autora Manuela Dias está à frente do aguardado remake de "Vale Tudo", novela que marcou época na televisão brasileira. Em evento no Copacabana Palace na noite desta quinta-feira (20), ela compartilhou detalhes sobre a nova versão, que estreia na segunda-feira (31).

fotogaleria



Manuela assegurou que as cenas icônicas estarão presentes no remake: "Sim, teremos as cenas icônicas. Teremos a rasgação de vestido de noiva da Maria de Fátima, teremos a chegada de Odete. Isso é fundamental. Sem esses momentos, é como você refazer o 'ET' e não tê-lo cruzando a lua de bicicleta." Ela enfatizou a necessidade de atualizar a narrativa para refletir as transformações sociais e tecnológicas desde a exibição original em 1988.



Com dois anos dedicados ao projeto, Manuela destacou os desafios enfrentados: "São muitos recomeços. Quando a gente começou, foi recomeço forte, e começar contato com público é impactante, porque tudo o que faz é para o público. Claro que a gente quer atender todas as expectativas." Ela também comentou sobre a pressão de adaptar uma obra tão emblemática em meio a um cenário de crise na emissora.



Parceria de Longa Data com Paulo Silvestrini

Manuela assegurou que as cenas icônicas estarão presentes no remake: "Sim, teremos as cenas icônicas. Teremos a rasgação de vestido de noiva da Maria de Fátima, teremos a chegada de Odete. Isso é fundamental. Sem esses momentos, é como você refazer o 'ET' e não tê-lo cruzando a lua de bicicleta." Ela enfatizou a necessidade de atualizar a narrativa para refletir as transformações sociais e tecnológicas desde a exibição original em 1988.Com dois anos dedicados ao projeto, Manuela destacou os desafios enfrentados: "São muitos recomeços. Quando a gente começou, foi recomeço forte, e começar contato com público é impactante, porque tudo o que faz é para o público. Claro que a gente quer atender todas as expectativas." Ela também comentou sobre a pressão de adaptar uma obra tão emblemática em meio a um cenário de crise na emissora.

A colaboração com o diretor artístico Paulo Silvestrini, iniciada nos bastidores da série "Sandy e Junior" no início dos anos 2000, foi retomada neste projeto. Manuela elogiou a parceria: "Esse encontro tá sendo incrível, companheiro absurdo, é processo intenso e extenso. Dura muito tempo e é intenso durante o dia. Os pontos sempre importam muito, e parece um filho, e novela a gente se importa com tudo, tá sendo maravilhoso".



Em entrevista ao Gshow, a autora ressaltou a importância da interação com os atores desde a fase de escalação: "Tenho relação próxima com atores, desde escalação, sou uma autora viva, não quero abrir mão dessa troca. São artistas incríveis que estão para dar vida, ar, suor pra personagens. É um privilégio essa troca, tem muitos atores com quem já trabalhei, porque nos demos bem em outras experiências, como o Cauã, a Alice, quero sempre perto".