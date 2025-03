Isadora Cruz estrela nova abertura do Fantástico - Globo/Estevam Avellar

Publicado 21/03/2025 11:43 | Atualizado 21/03/2025 11:46

Rio - Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, o "Fantástico" apresentará uma nova abertura no dia 27 de abril, revisitando um dos momentos mais icônicos de sua história. A atriz Isadora Cruz, no ar na novela "Volta Por Cima", foi escolhida para recriar a marcante cena da mulher emergindo da água, originalmente exibida na versão de 1987.

A nova abertura busca celebrar a força da mulher, representando o nascimento, a reconstrução do mundo e o amanhecer de um novo dia. "É um presente poder representar isso e mostrar um olhar para o futuro, fazendo uma releitura para o que está por vir", disse Isadora Cruz em entrevista ao programa.

"O futuro do olhar da sociedade para a mulher, para a beleza, que vai para além da imagem, do corpo, e enaltece o poder feminino dando origem da vida a partir da mulher. A saída da água tem esse simbolismo, representa o renascimento", completou a atriz.



Criada pelo designer Hans Donner, a abertura original contava com Isadora Ribeiro como a mulher que saía da água. Depois disso, ela virou atriz e também gravou a abertura da novela "Tieta", em 1989.