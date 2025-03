Cauã Reymond no lançamento de ’Vale Tudo’ - Victor Chapetta/Agnews

Cauã Reymond no lançamento de ’Vale Tudo’Victor Chapetta/Agnews

Publicado 20/03/2025 23:29 | Atualizado 20/03/2025 23:49

Rio - Cauã Reymond marcou presença no lançamento de "Vale Tudo", que aconteceu no Copacabana Palace, na Zona Sul, nesta quinta-feira (20). O artista chamou atenção com uma regata cavadíssima que ressaltava os músculos dos braços e contou que está treinando mais para viver César.

O ator ainda brincou dizendo que queria que seu personagem fosse o assassino de Odete Roitman (Débora Bloch). "O César seria legal, né? Seria bom pra mim, acho que seria divertido, Matar... se eu me envolver com ela, como foi no texto original, eu acho que ia curtir uma vilaniazinha. Seria bom pro currículo", disse ele aos risos.

O personagem de Cauã Reymond é parceiro de Maria de Fátima (Bella Campos) em suas artimanhas para enriquecer. É também com ajuda dele que a jovem dá os seus primeiros passos como modelo na Tomorrow, agência de Renato Felipelli (João Vicente de Castro).