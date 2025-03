Netinho está em tratamento contra um câncer - Reprodução de vídeo

Publicado 26/03/2025 09:13

Rio - Depois de ser diagnosticado com câncer no sistema linfático, o cantor Netinho, de 58 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde através do Instagram. Dono do hit "Milla", o artista mostrou, nesta quarta-feira (26), que raspou o cabelo e disse que pretende passar pelo tratamento contra a doença com "coragem e fé". Nas imagens, ele aparecia caminhando.

"Sabendo que nesse tipo de tratamento que faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, eu meti logo a máquina. Zerei. Agora é esperar voltar a crescer", disse o artista no vídeo. Na legenda, ele escreveu: "No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina".







Nesta terça, Netinho agradeceu as mensagens carinhosas que tem recebido dos amigos. "São muitos amigos e queridos me escrevendo, escrevi uma mensagem para enviar para todos: Amigo(a), esse é mais um desafio, de todos que sempre peço a Deus e Ele amorosamente me dá. Eu nunca pedi a Ele zonas de conforto e sim desafios pois entendo que zonas de conforto rebaixam mentalmente o ser humano e os desafios me fazem crescer e evoluir mentalmente", escreveu.

O cantor ainda deu mais detalhes sobre sua recuperação. "Estou grato a Deus, então. Está tudo certo comigo, estou em casa e seguirei meu tratamento. Até agora tive resultados positivos inesperados e extremamente comemorados por toda a equipe médica. Não se preocupe e muito obrigado por sua mensagem. Qualquer pessoa pode passar pelo que estou passando. Estou atravessando mais uma estrada de sal e logo nos veremos. Seja muito feliz. Estamos juntos".