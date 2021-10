Mariana Rios curte dia de praia com amiga

Rio - A atriz Mariana Rios, de 36 anos, aproveitou o finalzinho da tarde de quinta-feira para curtir uma praia. Ela esteve nas areias da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde exibiu seu corpo sequinho. Mariana estava acompanhada por uma amiga. Recentemente, Mariana falou sobre os rumores de que seria a Gata Espelhada, do "The Masked Singer", da Globo.

"A pergunta que não quer calar. Toda terça-feira me mandam um milhão de mensagens perguntando se sou a Gata Espelhada do The Masked Singer. Vocês só vão saber quando revelarem, não vou contar", disse a atriz ao GShow.

