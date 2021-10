Príncipe William diz que adoraria vir ao Brasil - Reprodução Internet

Publicado 15/10/2021 08:24

Rio - O príncipe William fez uma rara aparição no Instagram oficial Duke and Duchess of Cambridge, na manhã desta sexta-feira. Ao responder perguntas de seus admiradores, o príncipe revelou que adoraria vir ao Brasil.

"Adoraria ir ao Brasil. Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Daniel Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico", disse o príncipe, fazendo referência ao projeto Earthshot Prize, que é voltado para soluções criativas em prol do meio ambiente.