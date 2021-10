Projota - Reprodução/Instagram

Rio - Projota, de 35 anos, surpreendeu os fãs ao apagar todas as suas publicações do Instagram, nesta quinta-feira. Ele deixou uma carta aberta para os internautas e confessou que vinha "passando pela fase mais turbulenta de sua vida". Devido a isso, ele está de volta aos estúdios para gravar um novo trabalho.

"Já fui tela em branco, e rabiscando traços tortos e rascunhos de ideias em minhas folhas, me criei. Já foi o tempo que me gabava por quantos discos de ouro eu ganhei. Hoje, mais maduro, olho para o espelho e me orgulho de tantos discos que eu enviei para o mundo. Filhos de um pai solteiro ambulante, sem casa, sem tempo, sem nada, apenas aquela velha tela em branco", iniciou ele.

O cantor, que completa 20 anos de carreira, citou o período difícil que enfrenta. "Dessa vez eu vinha passando pelo momento mais turbulento da minha vida. Foram tantas perdas que eu me vi num mar de medo, realmente não sabia o que fazer. Dizem que quando você está perdido, é importante saber o caminho de casa. E foi assim que minhas pernas me levaram para dentro do estúdio, junto aos meus iguais, muito mais talentosos que eu. A eles dedico minha gratidão", escreveu ele, que completou: "Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas, se foi esse ano (a avó do artista, morreu em junho), esse disco é para elas. Nelas, vejo meu presente, passado e futuro, a vida continua".

Por fim, ele diz aos fãs: "Essa jornada pelas galáxias dos meus sonhos, onde me perdi, te encontrei, te perdi e me encontrei. Aqui nós nos percontramos, permita-me o neologismo. Nunca estivemos tão distantes. Está na hora de agente se ver."



