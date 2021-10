Lorena Improta fala sobre os cuidados na amamentação da filha - Reprodução

Publicado 14/10/2021 18:56

Rio - Nesta quinta-feira (14), Lorena Improta contou aos seguidores a razão de tirar tanto leite para amamentar a filha, Liz. A esposa de Léo Santana disse que conta com o auxílio da mãe nos cuidados com a pequena.

"Minha produção já está com a demanda de Liz, não estou superproduzindo leite, não está vazando. Mas estou ordenhando porque estou dormindo umas noites e outras noites não. Quando a mãe não dorme, a produção de leite pode ser prejudicada. Minha mãe tem ficado a noite com a Liz quando eu preciso dormir. A gente ordenha esse leitinho para a minha mãe dar na sonda", revelou.

"Eu não estou dando na mamadeira. Tenho medo dela fazer confusão de bico, com o bico da mamadeira e o bico do meio peito e ela terminar largando o meu peito, que é uma coisa que eu não quero que aconteça. Ordenho para quando eu precisar descansar, ter o leitinho prontinho para ela tomar e eu conseguir dormir um pouquinho, mas cada mãe faz do jeito que achar melhor", concluiu.