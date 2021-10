Mônica Benini fala sobre o parto de sua segunda filha, Lara - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2021 18:30

Rio - O cantor Júnior Lima e sua esposa, Mônica Benini, celebraram o nascimento de sua segunda filha , nesta quarta-feira (10). A mãe da pequena Lara, que nasceu no úlitmo domingo, usou as redes sociais para compartilhar alguns detalhes do parto e comentou o momento especial.

"O parto foi muito, muito, muito, muito intenso, mas a Lara acabou nascendo mesmo de parto vaginal natural do jeito que eu queria, um parto super respeitoso, saudável do jeito que eu sonhava, desafiador, mas é isso", declarou em seus Stories do Instagram.

A designer já deixou os seguidores avisados que pretende se afastar das redes sociais para curtir a família, mas aproveitou o momento para se derretar pela herdeira: "Estamos aqui, nós quatro felizes. Larinha é uma fofa, um anjinho, tô muito apaixonada".

Em seguida, Mônica também falou sobre o pós-parto e também comparou a experiência com o nascimento do primogênito, Otto, de quatro anos. "Estou achando o puerpério do segundo filho muito mais simples. É outro universo. A amamentação depois de ter feito explante de silicone, meu Deus, que maravilha. Outra vida, tudo muito mais fácil", afirmou.

"Acho que a gente também como pais descomplica muitas coisas no segundo filho, então assim só agradecer assim. Coração tá transbordando gratidão", disse a esposa de Júnior Lima.