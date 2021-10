Renata Banhara - Divulgação/Máximo Jr.

Publicado 14/10/2021 17:16

Rio - Renata Banhara, de 46 anos, contou que o tumor em seu cérebro aumentou, em entrevista ao portal R7. Ela ainda explicou o motivo de não poder fazer uma cirurgia para retirá-lo.

"Eu ainda estou me recuperando, não estou totalmente curada. Sigo com um tumor no cérebro. Nestes últimos anos, ele cresceu de dois milímetros para três centímetros. Para se ter uma ideia, ele é maior que a região do globo ocular, e já não dá mais para operar por causa do tamanho e da localização", contou ela Renata.

Durante o bate-papo, a ex-modelo ainda desabafou: "Vivo uma gangorra de emoções. Mas estou seguindo em frente, trabalhando e lutando. É um desafio enorme".

Questionada sobre as dores de cabeça que sentia, Banhara destacou: 'Não sinto mais nada'.

Relembre o caso

Renata Banhara segue se recuperando de uma infecção no cérebro desde 2017. O problema começou como uma infecção silenciosa em um dente. A ex-modelo começou a sentir fortes dores, até que foi internada. A infecção avançou sobre nervos do rosto e o cérebro. Durante o período em que ficou hospitalizada, ela foi submetida a duas cirurgias para remover tecido necrosado e, assim, conter a infecção.