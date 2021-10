Angélica e o pai - reprodução do instagram

Publicado 14/10/2021 16:12 | Atualizado 14/10/2021 16:13

Rio - Angélica falou sobre o estado de saúde do pai, Francisco Ksyvicks, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no último sábado, através de uma postagem no Instagram, nesta quinta-feira.

A apresentadora compartilhou uma foto em que aparece segurando a mão do pai e escreveu: "Seguimos de mãos dadas com todos que torcem, rezam e mandam boas energias não é pai?! Deus agindo fortemente ainda estamos aqui vigilantes e muito agradecidos a toda equipe médica incansável, enfermeiras carinhosas e equipe de Fono e Fisio que renovam nossa fé em dias melhores". Ela ainda usou as hashtags 'Ele vai vencer' e 'Fé'.

Mensagem do genro

No último domingo, no 'Domingão com Huck', Luciano Huck contou que o sogro havia sido hospitalizado após ter um sério problema de saúde e mandou uma mensagem para ele. "Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para o seu Chico, pai da Angélica, ele teve um problema sério de saúde ontem, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Seu Francisco, estou aqui rezando muito pelo senhor. Quero aproveitar e agradecer a todos os médicos, toda a equipe do Copa Star, muito, muito, muito obrigado. Seu Chico, tamo junto! Eu te amo muito", disse.